Кто будет его соперником 1 июня, станет известно позже.

Кто будет его соперником 1 июня, станет известно позже.

На турнире SFC 10 в Омске выступит именитый российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник. Кто будет его соперником, пока неизвестно.

За свою карьеру спортсмен побеждал в UFC, Bellator, M-1, KSW. На счету Олейника 80 профессиональных поединков и 61 победа.

– Боец славится своими удушающими приемами, за что носит прозвище «Удав». В UFC провел 17 боев и стал первым бойцом, дважды одержавшим победу в этой организации, используя удушение иезекииля. Установил рекорд по количеству побед в ММА благодаря этому приему, – отметили в пресс-службе бойцовской лиги SFC .

Напомним, что турнир SFC-10 состоится 1 июня на «G-Drive Арене». На нем также выступит сам Александр Шлеменко против Кёртиса Миллендера.