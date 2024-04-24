Ветеранов поздравляют дети и подростки. Они вручают поздравительные открытки и благодарят за мирное небо.

Ветеранов поздравляют дети и подростки. Они вручают поздравительные открытки и благодарят за мирное небо.

В Омской области участники Великой Отечественной войны начали принимать от молодежи поздравления с наступающим Днем Победы. Так, акция «Открытка ветерану» стартовала в Крутинском районе. В преддверии великого праздника дети-волонтеры, состоящие на социальном обслуживании местного комплексного центра, посетили пенсионеров со словами благодарности за мирное небо.

Ребята вручают поздравительные открытки от губернатора Омской области участникам боевых сражений тех лет, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей, вдовам участников войны и людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». До 5 мая волонтеры и специалисты комплексного центра вручат 117 приветственных посланий.

– «Открытка ветерану» – очень важная акция, но это лишь небольшая частичка нашей благодарности и признательности за тот вклад, который наши земляки внесли в приближение Великой Победы, – отметила куратор волонтерского движения Алма Телегенова.

Кроме того, как рассказали в региональном Минтруда, юные крутинцы также подарили ветеранам веточки вербы с пожеланиями счастья, здоровья и благополучия.