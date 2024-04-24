Омск-Информ
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·Общество

Лесопользователи не спешат оплачивать аренду леса. В ситуации разбиралась прокуратура.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила 75 арендаторов, которые не платят за пользование лесными участками. Все они заключили договоры, но по различным причинам уклонялись от оплаты.
– В связи с недостаточной работой по взысканию арендной платы по договорам природоохранный прокурор Артем Шельманов внес руководителю Главного управления лесного хозяйства Омской области представление, – рассказали в прокуратуре.
В результате по двум договорам аренды была погашена задолженность в размере 19 млн рублей. По остальным фактам ведомство ведет претензионную и исковую работу.
·Общество

Лесопользователи не спешат оплачивать аренду леса. В ситуации разбиралась прокуратура.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила 75 арендаторов, которые не платят за пользование лесными участками. Все они заключили договоры, но по различным причинам уклонялись от оплаты.
– В связи с недостаточной работой по взысканию арендной платы по договорам природоохранный прокурор Артем Шельманов внес руководителю Главного управления лесного хозяйства Омской области представление, – рассказали в прокуратуре.
В результате по двум договорам аренды была погашена задолженность в размере 19 млн рублей. По остальным фактам ведомство ведет претензионную и исковую работу.