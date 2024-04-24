«МегаФон» стал первым из сотовых операторов, разработавшим подобную технологию.

«МегаФон» стал первым из сотовых операторов, разработавшим подобную технологию.

«МегаФон» объявил о разработке российской профессиональной радиосвязи, известной как транкинг, специально для экстренных служб и компаний. Это инновационное решение основано на технологии сети LTE, что дает возможность службам спасения, государственным компаниям и бизнесу не только организовать оперативную коммуникацию и координацию действий, но также определять геолокацию и транслировать видео. «МегаФон» стал первым из сотовых операторов, разработавшим подобную технологию.

Одним из главных преимуществ российского транкинга является его доступность через облачное подключение, что позволяет заказчикам избежать необходимости установки и обслуживания дополнительного оборудования. Этот инновационный проект был реализован «МегаФоном» совместно с компанией «Триалинк», которая предоставляет услуги в рамках системы RONET. Согласно контракту, заключенному в начале 2024 года, «МегаФон» не только разрабатывает программное обеспечение для транкинга, но также обеспечивает его последующее обслуживание и техническую поддержку.

Совместное решение включает в себя серверное и программное обеспечение, а также поставку абонентских устройств с клавишей PTT (Push-To-Talk). Эта кнопка позволяет абонентам вызывать других абонентов или целые группы с помощью одного нажатия. Транкинг будет функционировать в любом месте, где есть покрытие сети LTE. В случае, если объект находится за пределами такой зоны, специалисты оператора развертывают сеть для обеспечения работы транкинга.

- Проведенные тесты показали, что по техническим характеристикам российское решение для транкинга не уступает иностранным. Помимо оперативной голосовой связи оно дает заказчику возможность в режиме реального времени отслеживать геолокацию всех участников системы, мгновенно передавать файлы и фото и даже транслировать видео в высоком разрешении – все это происходит на скорости до 300 Мбит/с и по защищенной мобильной сети, – рассказал директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Одной из главных особенностей транкинга является возможность мгновенного связывания с другим абонентом или целой группой без необходимости набирать номер или ожидать ответа. Такой вид связи особенно востребован у экстренных служб и на объектах различного типа, начиная от гостиниц и охранных предприятий и заканчивая многотысячными спортивными стадионами и горнолыжными курортами.