Омск-Информ
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·Общество

Трудовой договор с ним заключили на год. Накануне он приступил к рабочим обязанностям.
Вчера губернатор подписал распоряжение о назначении Сергея Мальцева заместителем главы министерства здравоохранения Омской области. Он вступил в должность на год с 23 апреля.
Напомним, о том, что Мальцев станет замглавы Минздрава, стало известно еще в понедельник. Он будет курировать финансовый блок работы государственной системы здравоохранения региона.
Ранее замминистра внутренней политики Ольгу Колесник назначили с трехмесячным испытательным сроком. Министра внутренней политики Анастасию Терпугову переназначили без испытательного срока, так как это ведомство она возглавляет с прошлого года.
·Общество

Трудовой договор с ним заключили на год. Накануне он приступил к рабочим обязанностям.
Вчера губернатор подписал распоряжение о назначении Сергея Мальцева заместителем главы министерства здравоохранения Омской области. Он вступил в должность на год с 23 апреля.
Напомним, о том, что Мальцев станет замглавы Минздрава, стало известно еще в понедельник. Он будет курировать финансовый блок работы государственной системы здравоохранения региона.
Ранее замминистра внутренней политики Ольгу Колесник назначили с трехмесячным испытательным сроком. Министра внутренней политики Анастасию Терпугову переназначили без испытательного срока, так как это ведомство она возглавляет с прошлого года.