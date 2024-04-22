Омск-Информ
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·Общество

Должность занял Сергей Мальцев, ранее возглавлявший в Минздраве департамент экономики и финансов.
Заместителем главы областного Минздрава стал Сергей Мальцев. Ранее он трудился в этой же структуре начальником департамента экономике и финансов. Всего в министерстве Мальцев работает более 10 лет.
– В новой должности Сергей Мальцев продолжит курировать финансовый блок работы государственной системы здравоохранения региона. Желаем Сергею Николаевичу продуктивной работы и успехов на новом карьерном этапе, – отметили в Минздраве.
Чиновник окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия» в 2000 году. После прошел клиническую ординатуру по организации здравоохранения и общественному здоровью. В 2009 году Мальцев прошел переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».
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·Общество

Должность занял Сергей Мальцев, ранее возглавлявший в Минздраве департамент экономики и финансов.
Заместителем главы областного Минздрава стал Сергей Мальцев. Ранее он трудился в этой же структуре начальником департамента экономике и финансов. Всего в министерстве Мальцев работает более 10 лет.
– В новой должности Сергей Мальцев продолжит курировать финансовый блок работы государственной системы здравоохранения региона. Желаем Сергею Николаевичу продуктивной работы и успехов на новом карьерном этапе, – отметили в Минздраве.
Чиновник окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия» в 2000 году. После прошел клиническую ординатуру по организации здравоохранения и общественному здоровью. В 2009 году Мальцев прошел переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».
1465