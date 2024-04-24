Рейды по выявлению таких нарушений проводятся регулярно.

Рейды по выявлению таких нарушений проводятся регулярно.

В этом году в Омске выявили 23 нарушителей правил утилизации мусора. Они заплатили штрафов на 2,7 млн рублей.

Рейды по выявлению таких нарушений проводятся регулярно. Накануне на улице Доковской заметили грузовую «газель», из которой выгружали строительный мусор. При этом санитарная площадка предназначена только для жителей частного сектора.

Омичи могут получить за подобные действия штраф в размере 3–5 тыс. рублей. Должностные лица заплатят 30–40 тыс. рублей, предприниматели – 50–70 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, юридические лица – 250–400 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.