Мужчина воспитывал их общую дочь, а женщина не хотела давать денег на ее содержание.

Мужчина воспитывал их общую дочь, а женщина не хотела давать денег на ее содержание.

Как сообщают судебные приставы, 41-летнюю омичку лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты на дочь бывшему мужу. Однако женщина делала это нерегулярно, периодами не работала, отчего деньги нельзя было удержать из ее зарплаты. В итоге к 18-летию дочери омичка задолжала на ее воспитание 578 тыс. рублей.

Суд обязал женщину заплатить эту сумму. Судебные приставы сообщили об этом омичке, потом запретили ей продавать квартиру и решили взыскать долг с банковских счетов женщины.

В итоге женщина начала платить алименты. Полностью погасить долг ей помог новый муж, который является военнослужащим.