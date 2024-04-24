Омск-Информ
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·Общество

Мужчина воспитывал их общую дочь, а женщина не хотела давать денег на ее содержание.
Как сообщают судебные приставы, 41-летнюю омичку лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты на дочь бывшему мужу. Однако женщина делала это нерегулярно, периодами не работала, отчего деньги нельзя было удержать из ее зарплаты. В итоге к 18-летию дочери омичка задолжала на ее воспитание 578 тыс. рублей.
Суд обязал женщину заплатить эту сумму. Судебные приставы сообщили об этом омичке, потом запретили ей продавать квартиру и решили взыскать долг с банковских счетов женщины.
В итоге женщина начала платить алименты. Полностью погасить долг ей помог новый муж, который является военнослужащим.
·Общество

Мужчина воспитывал их общую дочь, а женщина не хотела давать денег на ее содержание.
Как сообщают судебные приставы, 41-летнюю омичку лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты на дочь бывшему мужу. Однако женщина делала это нерегулярно, периодами не работала, отчего деньги нельзя было удержать из ее зарплаты. В итоге к 18-летию дочери омичка задолжала на ее воспитание 578 тыс. рублей.
Суд обязал женщину заплатить эту сумму. Судебные приставы сообщили об этом омичке, потом запретили ей продавать квартиру и решили взыскать долг с банковских счетов женщины.
В итоге женщина начала платить алименты. Полностью погасить долг ей помог новый муж, который является военнослужащим.