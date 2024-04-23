Рашид Хабибулин назвал свою главную ошибку. Он признал, что «прозевал» Павла Дедунова.

Рашид Хабибулин назвал свою главную ошибку. Он признал, что «прозевал» Павла Дедунова.

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин заявил, что не согласен с мнением, что развалил команду. Напомним, что Хабибулин отвечал за селекцию в клубе после ухода из «Авангарда» Алексея Волкова. Тогда он договорился с несколькими игроками, которые потом не прижились в «Авангарде». Также Хабибулин не смог продлить контракты с несколькими лидерами команды. «Авангард» тогда покинули Сергей Толчинский, Арсений Грицюк, Павел Дедунов, Алексей Береглазов.

– Знаете, как я скажу… Я не безгрешный человек и тоже делал ошибки. Разве есть менеджеры, которые ошибок не совершают? Но говорить о том, что я что‑то развалил… Это, мягко говоря, обычное сведение счетов с человеком, который мешал тебе вести свои дела, – приводит слова Хабибулина «Матч ТВ».

Своей главной ошибкой бывший генменеджер «Авангарда» считает то, что не сохранил Павла Дедунова.

– Я его прозевал, это моя личная вина. Мы не договорились по сроку контракта. Мы давали на год, Дедунов хотел на два. Я просил его агента чуть‑чуть подождать, чтобы понимать, какой остаток у нас есть по деньгам. Но, к сожалению, Питер сработал оперативнее. Так что Паша – это мой косяк, надо было работать оперативнее. Уверен, что Дедунов еще 2-3 года точно отработает и поможет любой команде, – заявил Рашид Хабибулин.

Напомним, что Дедунов, а также Толчинский и Грицюк провели нынешний сезон в составе питерского СКА.