Рашид Хабибулин назвал свою главную ошибку. Он признал, что «прозевал» Павла Дедунова.
Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин заявил, что не согласен с мнением, что развалил команду. Напомним, что Хабибулин отвечал за селекцию в клубе после ухода из «Авангарда» Алексея Волкова. Тогда он договорился с несколькими игроками, которые потом не прижились в «Авангарде». Также Хабибулин не смог продлить контракты с несколькими лидерами команды. «Авангард» тогда покинули Сергей Толчинский, Арсений Грицюк, Павел Дедунов, Алексей Береглазов.
– Знаете, как я скажу… Я не безгрешный человек и тоже делал ошибки. Разве есть менеджеры, которые ошибок не совершают? Но говорить о том, что я что‑то развалил… Это, мягко говоря, обычное сведение счетов с человеком, который мешал тебе вести свои дела, – приводит слова Хабибулина «Матч ТВ».
Своей главной ошибкой бывший генменеджер «Авангарда» считает то, что не сохранил Павла Дедунова.
– Я его прозевал, это моя личная вина. Мы не договорились по сроку контракта. Мы давали на год, Дедунов хотел на два. Я просил его агента чуть‑чуть подождать, чтобы понимать, какой остаток у нас есть по деньгам. Но, к сожалению, Питер сработал оперативнее. Так что Паша – это мой косяк, надо было работать оперативнее. Уверен, что Дедунов еще 2-3 года точно отработает и поможет любой команде, – заявил Рашид Хабибулин.
Напомним, что Дедунов, а также Толчинский и Грицюк провели нынешний сезон в составе питерского СКА.