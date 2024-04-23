Омск-Информ
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·Общество

Однако комиссия отказала им в этом гуманном акте. У заключенных есть право попробовать снова.
Вчера в министерстве региональной безопасности Омской области состоялось заседание комиссии по вопросам помилования. Ходатайства подали трое осужденных.
– По результатам рассмотрения ходатайств о помиловании и документов, представленных администрациями исправительных учреждений и уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Омской области, комиссией принято решение об отказе в гуманном акте помилования в отношении всех осужденных, – отметили в министерстве.
Отметим, что в последний раз комиссия одобрила помилование заключенной в марте. Однако окончательное решение примет президент.
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·Общество

Однако комиссия отказала им в этом гуманном акте. У заключенных есть право попробовать снова.
Вчера в министерстве региональной безопасности Омской области состоялось заседание комиссии по вопросам помилования. Ходатайства подали трое осужденных.
– По результатам рассмотрения ходатайств о помиловании и документов, представленных администрациями исправительных учреждений и уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Омской области, комиссией принято решение об отказе в гуманном акте помилования в отношении всех осужденных, – отметили в министерстве.
Отметим, что в последний раз комиссия одобрила помилование заключенной в марте. Однако окончательное решение примет президент.
2515