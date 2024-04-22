Омичке на рабочий телефон позвонил «начальник» и попросил деньги на пожарную безопасность. Женщина даже не думала и сразу же отдала все средства.

Омичке на рабочий телефон позвонил «начальник» и попросил деньги на пожарную безопасность. Женщина даже не думала и сразу же отдала все средства.

В отдел полиции № 6 обратилась 47-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой мошенников и потеряла 210 тыс. рублей.

Женщина работала в одном из ломбардов Кировского округа приемщиком-оценщиком ювелирных изделий. Днем на ее рабочий телефон позвонил заместитель директора организации. Мужчина сообщил, что решает вопрос с противопожарной безопасностью ломбарда, поэтому ему срочно нужны 210 тыс. рублей. Тогда омичка заняла у знакомой 94 тыс. рублей и вместе с 116 тысячами своих сбережений перевела на указанный счет. Начальник пообещал вернуть долг вечером того же дня. Однако никто не приехал. Тогда омичка позвонила руководителю, который впервые слышал о произошедшем.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».