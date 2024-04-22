Омск-Информ
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Сегодня ремонтируемый объект осмотрели чиновники во главе с главой региона.
Губернатор Виталий Хоценко оценил сегодня ход ремонта Ленинградского моста. По словам главы региона, сдать объект по-прежнему планируется в конце мая, а движение по всем 6 полосам запустят ко Дню России, 12 июня.
– Это будет первый наш мост с подсветкой четырех видов: повседневная, а также тематические – к 9 Мая, Дню города, Новому году. Если омичам понравится, то практику будем продолжать, – отметил Хоценко.
В будущем делать ночную подсветку планируется на всех ремонтируемых и строящихся мостах Омска.
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·Авто

Сегодня ремонтируемый объект осмотрели чиновники во главе с главой региона.
Губернатор Виталий Хоценко оценил сегодня ход ремонта Ленинградского моста. По словам главы региона, сдать объект по-прежнему планируется в конце мая, а движение по всем 6 полосам запустят ко Дню России, 12 июня.
– Это будет первый наш мост с подсветкой четырех видов: повседневная, а также тематические – к 9 Мая, Дню города, Новому году. Если омичам понравится, то практику будем продолжать, – отметил Хоценко.
В будущем делать ночную подсветку планируется на всех ремонтируемых и строящихся мостах Омска.
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