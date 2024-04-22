Владимир Прудников заведовал кафедрой теоретической физики ОмГУ. Ему было 72 года.

Владимир Прудников заведовал кафедрой теоретической физики ОмГУ. Ему было 72 года.

Вчера, 21 апреля, на 72-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся ученый, заслуженный работник Высшей школы РФ, а также заведующий кафедрой теоретической физики ОмГУ имени Ф. М. Достоевского Владимир Прудников.

Владимир Васильевич поработал в омском вузе более 45 лет. Там он создал свою научную школу, ориентированную на решение прикладных задач. Кроме того, профессор добился огромных результатов в теории поверхностных свойств твердых тел, трибологии и спинтроники. Как рассказали в пресс-службе университета, Прудников стал родоначальником династии физиков.

– Профессор Прудников всегда был активным человеком, участвовал в спортивных мероприятиях. Он сам поддерживал спортивную форму и призывал к этому не только своих детей, но и всех сотрудников кафедры. Он создал дружный, сплоченный, ориентированный на результат коллектив, – отметили в вузе.

О дате прощания с ученым станет известно позже.