Преступление принесло ему 6 тыс. рублей и перспективу лишиться свободы на 10 лет.
Омские полицейские завели уголовное дело о разбое на жителя Советского округа, которого уже 13 раз судили за имущественные преступления. Как сообщают правоохранители, рецидивист совершил очередное преступление в общежитии на улице Магистральной.
В это общежитие в поисках комнаты пришел 32-летний мужчина. Он нашел подходящий вариант, а заодно познакомился и начал выпивать с 42-летним соседом. Периодически гость выходил в магазин за алкоголем, а потом решил заночевать у нового знакомого.
Однако хозяин жилплощади, оказавшийся рецидивистом, не стал дожидаться, пока гость уснет. Преступник приставил к горлу омича кухонный нож, забрал 6000 рублей и выгнал его из дома.
Потерпевший сразу обратился в полицию. Разбойника, который даже не успел потратить деньги, задержали. Он признался, что совершил преступление под воздействием алкоголя. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. До суда мужчина пробудет под стражей.
Ранее еще один рецидивист напал на девушку в лифте. Он совершил преступление всего через два дня после выхода из колонии.