Преступление принесло ему 6 тыс. рублей и перспективу лишиться свободы на 10 лет.

Преступление принесло ему 6 тыс. рублей и перспективу лишиться свободы на 10 лет.

Омские полицейские завели уголовное дело о разбое на жителя Советского округа, которого уже 13 раз судили за имущественные преступления. Как сообщают правоохранители, рецидивист совершил очередное преступление в общежитии на улице Магистральной.

В это общежитие в поисках комнаты пришел 32-летний мужчина. Он нашел подходящий вариант, а заодно познакомился и начал выпивать с 42-летним соседом. Периодически гость выходил в магазин за алкоголем, а потом решил заночевать у нового знакомого.

Однако хозяин жилплощади, оказавшийся рецидивистом, не стал дожидаться, пока гость уснет. Преступник приставил к горлу омича кухонный нож, забрал 6000 рублей и выгнал его из дома.

Потерпевший сразу обратился в полицию. Разбойника, который даже не успел потратить деньги, задержали. Он признался, что совершил преступление под воздействием алкоголя. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. До суда мужчина пробудет под стражей.