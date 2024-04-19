К счастью, преступника интересовало только имущество жительницы Октябрьского округа.

К счастью, преступника интересовало только имущество жительницы Октябрьского округа.

В одном из подъездов на Космическом проспекте в Омске произошло разбойное нападение. Преступник, угрожая ножом, забрал у 26-летней девушки сумку и телефон.

Как сообщили в полиции, омичка заходила в лифт, разговаривая по телефону. Она не обратила внимания на мужчину, который последовал за ней. Незнакомец доехал с девушкой до пятого этажа, а когда кабина лифта остановилась, закрыл двери и нажал кнопку этажа выше. После этого мужчина приставил к горлу омички нож. Он вывел девушку на лестничную площадку, а когда она закричала, схватил сумку с телефоном и сбежал.

Омичка рассказала о нападении мужу. По мобильному приложению мужчина отследил местонахождение похищенного телефона и попытался задержать преступника, но тот вырвался и убежал. Телефон, который выпал из кармана разбойника во время борьбы, удалось вернуть. В руках мужчины остался и капюшон преступника.

После этого супруги обратились в полицию. Правоохранители уже через несколько часов разыскали и задержали нападавшего у него дома. Оказалось, что 29-летний разбойник живет на том же Космическом проспекте. Он только два дня назад вышел из колонии, куда попал тоже за разбой.

На омича завели уголовное дело и могут снова отправить в колонию, на этот раз на срок до 10 лет. На время следствия его заключили под стражу.