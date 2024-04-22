На субботниках работали сотрудники социальных центров во всех районах Омской области.

На субботниках работали сотрудники социальных центров во всех районах Омской области.

В апрельские дни во всех уголках Омской области прошел общегородской субботник, в котором приняли участие более 5 тысяч работников социальной сферы. Сотрудники подведомственных учреждений регионального Минтруда внесли свой вклад в весеннее обновление и благоустройство территорий.

Субботники прошли во всех районах Омской области. Специалисты учреждений социального обслуживания привели в порядок территории своих объектов, а также прилегающие участки. Повсюду сгребали прошлогоднюю листву, собирали бытовой мусор, белили стволы деревьев и обновляли краску на оградах.

Особенно масштабно субботник прошел в Центре социальной адаптации Омска. Более полусотни сотрудников не только навели порядок на территории учреждения, но и ознаменовали начало подготовки к 30-летнему юбилею Центра.

– «Труд облагораживает!» – этот девиз стал лейтмотивом для всех участников субботника, включая около 200 получателей социальных услуг Центра. Для людей, проходящих реабилитацию в Центре, субботник стал прекрасным поводом сделать свою жизнь и окружающее пространство более красивыми, чистыми и уютными, – отметила заместитель директора центра Лариса Грызова.

Трудовой десант высадился и на территориях Драгунского дома-интерната, Нежинского геронтологического центра, а также комплексных центров районов области. Везде сотрудники приводили в порядок газоны, убирали мусор, белили деревья, ремонтировали ограждения, высаживали кустарники.

Усилиями работников только в Любинском районе было собрано 52 мешка мусора. Под девизом «Чистая душа – чистая планета» в Крутинском комплексном центре вымыли ограждения и окна, покрасили бордюры и побелили цоколь здания. А в центре «Вдохновение» впервые задействовали пилы для обрезки сухих веток деревьев. Апрельские субботники позволили работникам социальной сферы не только навести порядок, но и зарядиться энергией обновления, почувствовать себя единой командой, ответственной за благоустройство родных городов и сел. Большой трудовой десант социальных работников успешно выполнил свою благородную миссию.