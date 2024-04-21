Работники МЧС оказывают помощь жителям сел Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района, дома которых оказались подтоплены.
Сотрудники регионального МЧС продолжают помогать жителям сел Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района, дома которых оказались подтоплены. Спасатели оказывают помощь сельчанам в просушке домов, уборке мусора, который принесла вода, и переноске мебели.
– Мы проводим подворовые обходы, спрашиваем у жителей, чем можем им помочь. Совместно с местными властями определили места, где необходимо начать работу в первую очередь. Оперативно принимаем меры, помогаем выносить мебель, очищаем территорию, при помощи тепловых пушек просушиваем дома, – рассказал руководитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части майор внутренней службы Владимир Амелин.
В работах задействованы 20 человек и 2 единицы техники.
Напомним, из-за паводков в Русско-Полянском районе губернатор Виталий Хоценко поручил создать оперативный штаб. Пострадавшие от паводка местные жители получат выплаты. Их размер зависит от причиненного ущерба.