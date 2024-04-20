Сейчас дорогу отсыпают глиной и укрепляют мешками с песком. Но воды пока нет.

Сейчас дорогу отсыпают глиной и укрепляют мешками с песком. Но воды пока нет.

В Абатском районе Тюменской области продолжают укреплять федеральную трассу Тюмень – Омск. Ранее неоднократно сообщалось, что река Ишим, которая уже наделала много бед в Казахстане, может выйти из берегов и затопить трассу.

Как сообщил РИА «Омск-информ» один из дальнобойщиков, который сегодня проезжал этот участок, в некоторых местах трассу уже отсыпали приличным слоем глины. Также дорогу укрепляют мешками с песком.

На трассе сейчас работают много людей и экскаватор, поэтому движение осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе. Со стороны Омска колонна машин стоит практически до границы с Крутинским районом.

– Но не видно, чтобы вода в Ишиме пока поднялась. Ничего серьезного пока нет и в районе Ялуторовска, где течет Тобол. Да, там воды стало больше, но пока не так критично, – говорит дальнобойщик.

Напомним, что в Абатском районе устанавливали водоналивную дамбу, но вскоре ее убрали, потому что пришел прогноз, согласно которому вода будет на метр выше этой дамбы.

Также пока большую воду из Тюменской области не ждут в Усть-Ишиме. Но прогнозам МЧС, она может достичь омского севера только в мае.