Ребятишки активно помогали своим родителям, которые приняли участие в генеральной уборке.

Ребятишки активно помогали своим родителям, которые приняли участие в генеральной уборке.

Сотрудники Министерства труда и социального развития Омской области присоединились к городскому месячнику чистоты, организовав субботники на двух площадках города. Для сотрудников ведомства генеральная уборка стала возможностью внести свой вклад в поддержание опрятного и комфортного облика родного города.

Как отметил начальник Управления организационно-технического обеспечения Анатолий Повагин, важно объединить силы, чтобы сделать Омск привлекательным и уютным местом для жизни.

На прилегающей территории министерства не осталось ни одного уголка, не затронутого трудолюбивыми руками. Сотрудники расчистили землю и бетонную кладку от опавшей листвы, сухостоя и мусора. Были покрашены бордюры и металлическое ограждение здания, побелены и кронированы деревья, а также обрезан сухостой. На стоянке для автомобилей появилась разметка.

Особый интерес к субботнику проявили дети сотрудников Минтруда. Они вместе с родителями наводили порядок в служебных кабинетах и поливали растения, показывая тем самым свое желание внести вклад в общее дело.

– Я взяла 5-летнюю дочку с собой, потому что хочу на своем примере показать, что наш город нужно содержать в чистоте, ухаживать за ним. В таком возрасте надо приучать детей к труду, развивать в них чувство коллективизма. Саша часто спрашивает, почему люди выходят на улицу подметать, убирать мусор. Рассказываю ей, что такое субботник и почему так важно участвовать в нем. Мы и дома устраиваем дни большой уборки, и Саша в меру своих сил всегда мне помогает, – рассказала руководитель департамента кадрового и документационного обеспечения Минтруда Ирина Попова.

Субботник Минтруда стал очередным подтверждением того, что, объединив усилия, омичи могут сделать свой город еще более привлекательным и комфортным для жизни.