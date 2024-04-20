Сегодня в Омске проходит общегородской субботник. Важно помнить, какие отходы вывозит УДХБ, а какие – региональный оператор «Магнит».

Сегодня в Омске проходит общегородской субботник. Важно помнить, какие отходы вывозит УДХБ, а какие – региональный оператор «Магнит».

В рамках весеннего месячника, который начался 8 апреля и продлится до 5 мая, в Омске проходят средники чистоты. А сегодня весь Омск вышел на общегородской субботник.

Чтобы субботник прошел успешно и после него действительно стало чисто, нужно соблюдать несколько простых правил. В целом можно выделить два типа субботников: на общегородских территориях и на придомовых участках.

Субботник на общегородских территориях, таких как скверы и парки, то есть на муниципальных объектах.

Все отходы, собранные во время субботников на общегородских территориях, вывозит Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Оставлять такие отходы нужно в местах, согласованных с администрацией округа.

Субботник на территории многоквартирного дома и в частном секторе города Омска.

Какие отходы вывозит региональный оператор «Магнит» от контейнерных площадок МКД и ИЖС:

Твердые коммунальные отходы (ТКО): пластиковые бутылки, фантики, упаковка от еды, соков.

Крупногабаритные отходы (КГО): крупный мусор (мебель, бытовая техника, отходы от косметического ремонта).

Растительные отходы, отнесенные к ТКО, упакованное в пакеты (ветки длиной до 50 см, уличный смет, листья).

Оставлять эти отходы нужно около контейнерных площадок, не перегораживая доступ к контейнерам для ТКО и проезд мусоровозам.

Управляющая компания (в МКД) и Управление дорожного хозяйства и благоустройства (в ИЖС) вывозят по отельным договорам:

Растительно-древесные отходы: порубочные остатки, кряжи, пни, ветки от кронирования, поросль от кустарников.

Стройотходы: куски бетонных конструкций, отходы от разбора различных хозпостроек, осколки кирпичей, стекловату, рубероид.

Оставлять указанные отходы нужно отдельно от контейнерных площадок, оставляя доступ для проезда спецтехники, которая будет вывозить указанные отходы.

УДХБ – тел.: 31-74-82, 21-67-70

Важно помнить, что в соответствии с Правилами благоустройства хозяйствующие субъекты (предприниматели, ИП, учреждения и организации) обязаны содержать в порядке прилегающую территорию. Вывоз таких отходов они должны организовать самостоятельно.

Региональный оператор организовал горячую линию для вопросов об утилизации отходов, собранных на субботнике: ООО «Магнит» – тел. 35-25-25, горячая линия ООО «Магнит» – WhatsApp 8-962-054-85-53.

Важно помнить, что сброс мусора в неположенных местах запрещен и за нарушение предусмотрены административные санкции.