В магазинах дешевой одежды можно как нарваться на откровенный мусор, так и купить оригинальную вещь из Европы за приемлемые деньги.

В магазинах дешевой одежды можно как нарваться на откровенный мусор, так и купить оригинальную вещь из Европы за приемлемые деньги.

Многочисленные западные санкции в отношении России напрямую повлияли на одежду, которую мы сегодня носим. Раскрученные бренды покинули нашу страну, и на их место хлынула огромная масса производителей, доселе неизвестных широкой публике. Для части покупателей ситуация стала настоящим шоком.

При этом немногие знают, что качественные изделия мировых брендов попадаются в секонд-хендах среди бэушных вещей. Обозреватель РИА «Омск-информ» обратился к эксперту, чтобы узнать, как правильно ходить в такие магазины, чтобы купить действительно хорошую и нужную вещь, а не одежный мусор.

Укрупнение рынка

3–5 лет назад секонд-хенд как бизнес считался неплохим вариантом для начинающих предпринимателей. Небольшой первоначальный капитал, минимум рисков, в худшем случае уйдешь «в ноль». Торговля бэушными вещами массово велась в подвальчиках, павильонах и самых неожиданных местах.

По субъективным ощущениям, секонд-хендов в Омске еще недавно было в разы больше. Сейчас, по данным 2ГИС, на рынке всего 28 организаций, включая крупные сетевые секонд-хенды. Так, семью магазинами в Омске представлена сеть Garderob&2Seconds. Три больших магазина у федеральной сети «Мегахенд», два гипермаркета у «Евроленда», «Ку-мир» представлен парой магазинов.

Продавец-консультант секонд-хенда «Евроленд» на Левобережье отмечает, что закрытие западных границ никак не повлияло на ассортимент. Товар поступает из Европы, и магазин свое название оправдывает. Здесь до сих пор можно найти вещи мировых брендов, в том числе Barbie, Cherokee, Burberry, Street One, S.Oliver, Levi's, H&M, Veromoda, Marco Polo, Lacoste, Columbia, Diesel, Reebok, Gabor, O’Neill, Merrell, Marks Spencer, Next, Mexx, Esprit, Umbro, Disney. Размерный ряд широкий: есть вещи для маленьких детей, нестандартных мужчин и женщин, обувь, сумки и аксессуары. А также предметы обихода, например, скатерти, салфетки, шторы. Выделена отдельная стойка для горнолыжных костюмов.

Похожее устройство в магазине федеральной сети «Мегахенд». Тут тоже есть все и для всех в разных ценовых категориях. Самые дешевые вещи – по фиксированной цене – 59 рублей. Приличную кожаную куртку можно приобрести за 3–5 тысяч. Брендовые ботинки – за 2000 рублей.

Вещи в гипермаркетах аккуратно рассортированы, развешаны и даже поглажены. Однако, не имея особого опыта, в секондах теряешься. Желая приобрести что-то по-настоящему стоящее или, наоборот, сэкономить по максимуму, необходимо понимать, как тут все устроено. Сейчас все объясним.

В нужное время в нужном месте

Владелец бизнеса Светлана Осадчая на примере омской сети Garderob&2Seconds рассказала, что существует несколько форматов секонд-хендов. Так, формат GarderoB работает по привычной схеме, как и большинство крупных секонд-хендов. В первые три дня после нового поступления товары продаются по максимальной фиксированной цене. Это указано на ценниках. Затем каждые два-три дня скидки становятся все больше, и в последний день они достигают 90 %. Цикл длится 3 недели.

Таким образом, ажиотаж случается в первые и последние дни каждого поступления. В новом привозе больше шансов найти интересные вещи в начале продаж, и они могут стоить почти как новые. В последний день вещи уходят за символические деньги – от 15 до 100 рублей.

Пару лет назад в этой сети появился формат 2Seconds. Сейчас в нем работают три крупных магазина. Новый товар поступает еженедельно, продается на вес, а распределяется по ценам на 5 секторов. Максимальная цена – 3200 рублей за килограмм, минимальная – 190. В течение недели идет снижение цены в каждом секторе.

В обоих форматах есть сток. Это новые вещи из старых коллекций, которые могут кочевать из магазина в магазин годами. Что же покупать выгоднее?

– Все зависит от сезона. К примеру, летнюю одежду выгоднее приобретать на вес. Она легкая и в среднем, если прийти на новое поступление в субботу, рубашка или блузка обойдутся в 70–80 рублей. Верхняя одежда, особенно зимняя, – тяжелая, и ее выгоднее приобретать по фиксированным ценам, – подсказывает Светлана Осадчая.

Покупателей стало больше, а выручка не растет

По наблюдениям бизнесвумен, за последние два года у омичей вырос интерес к секонд-хендам. В то же время упала покупательная способность населения. Если раньше по скидке люди приобретали 5–7 вещей за раз, сейчас гораздо меньше. Светлана Осадчая связывает это с экономической ситуацией: рост доходов не успевает за ростом цен.

Своя инфляция есть и в странах Евросоюза, где в основном идет закуп вещей для секонд-хендов. За последнее время зарубежные фабрики сортировки повысили цены на свой товар примерно на 20 %. Влияют на ценообразование и курсы валют. Все это затраты, которые ложатся на конечного потребителя. Цены в секондах выросли процентов на 25–30. Таким образом, что-то стоящее купить «за три копейки» уже не получится.

– Мы закупаем одежду за евро и фунты стерлингов из европейских стран, Канады и США. Недавно добавились товары из Арабских Эмиратов. Усложнилась логистика. Везти товар приходится окольными путями через Армению и Казахстан, – пояснила Светлана Осадчая.

В крупные сетевые магазины действительно может завозиться товар из дальнего зарубежья, а вот мелкие, скорее всего, покупают московский сбор. Или забирают то, что не продано в крупных сетях. При этом им тоже нужно отбить свои расходы. Отсюда и не совсем адекватные цены. Наверняка уже скоро Омск недосчитается нескольких мелких секонд-хендов. У Garderob&2Seconds, напротив, дела идут в гору. Буквально на днях на Левобережье откроется еще один крупный гипермаркет сети, восьмой по счету.

Экономия и разумное потребление

Интерес к секонд-хендам проявляют самые разные люди. Кто-то живет в условиях жесткой экономии и недостатка средств, приходит за одеждой в дни финальных распродаж. Вторая категория – сторонники разумного потребления, которое уже несколько лет вошло в моду, особенно в молодежной среде. Зачем переплачивать, когда в мире и так слишком много одежды, рассуждают они.

Также есть любители винтажных вещей. Они охотятся за ретро-брендами для коллекции, перепродажи или обмена. А еще завсегдатаи секонд-хендов – эксперты: стилисты, дизайнеры одежды. Они смотрят не на цену, а на вещь.

Не тратьтесь на мусор

Наш эксперт, омский имидж-стилист Ксения Прошлакова назвала несколько правил посещения секонд-хендов.

– Прежде чем идти в секонд-хенд, да и на любой шопинг, нужно навести в шкафу порядок, – говорит Ксения. – Посмотреть, каких вещей не хватает. Четко понимать, что ты хочешь, с чем ты будешь это носить. Не стоит гнаться за дешевизной. Мы думаем, что потратили на кофточку всего 200-300 рублей, и пусть полежит до лучших времен. А она занимает место не только в шкафу, но и в голове. Зачем тратить, даже небольшие деньги, простите, на мусор?

В поиске «вкусных» вещей

По словам стилиста, секонд-хенд – это поиск «вкусных» вещей, которых нет в обычных магазинах. В гардеробе Ксении есть такие «жемчужины». Однако не стоит рассчитывать на то, что можно полностью составить гардероб только из бэушных вещей. Скорое всего, это будет слишком пестро.

– Базовые вещи в гардеробе уже должны быть: джинсы, футболка, обувь, пальто. Их лучше приобретать в обычных магазинах. А в секонд-хенде вы находите яркую интересную блузу, рубаху, жакет. С такими необычными элементами ваш гардероб становится разнообразным и уникальным, – уверена стилист.

Из тряпья в дизайнерскую вещь

Постоянными покупателями секонд-хендов являются многие омские дизайнеры. Они перешивают бэушные вещи, делая из них дорогие трендовые изделия.

– У меня есть вещь, которую мне перешили из мужского льняного пиджака, купленного за 300 рублей в секонд-хенде. За переделку отдала 1000 рублей. В итоге у меня вещь за 1300 рублей, что-то похожее из ткани такого качества сейчас и за 12 тысяч не купишь. Но дело даже не в деньгах, а в том, что это моя вещь, – говорит Ксения Прошлакова.

Вот такие лайфхаки от участника рынка и специалиста по стилю. Как соберетесь на распродажу в секонд-хенд, перечитайте этот материал еще раз, хотя бы по диагонали. И деньги сэкономите, и классную вещь наверняка купите. А если еще и руки растут из нужного места, из бэушной одежды можно сделать настоящий шедевр.