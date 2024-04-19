По-летнему жарким ожидается воскресенье, однако в этот день также усилится ветер и возможна гроза.

По-летнему жарким ожидается воскресенье, однако в этот день также усилится ветер и возможна гроза.

В Обь-Иртышском УГМС обновили прогноз погоды в Омской области на выходные. По данным синоптиков, сегодняшняя ночь будет облачной и туманной. Температура воздуха составит +5...+10 градусов и только местами может понижаться до 0.

Днем в субботу потеплеет до +19...+24 градусов, местами +10...+15. Ветер по сравнению с ночными часами (3–8 м/с) усилится до 6–11 м/с. Существенных осадков не ожидается.

– Адвекция теплого воздуха продолжится и в воскресенье, 21 апреля. Температура ночью составит +8…+13, днем +24…+29, по северу до +19. В дневные часы возрастет вероятность развития конвективных явлений, местами ожидается кратковременный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра порывами 13–18 м/с. По многолетним данным, самая высокая температура воздуха +28 в Омске 21 апреля наблюдалась в 2020 году. Возможно, в это воскресенье мы приблизимся к абсолютному максимуму, – отметила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Отметим, что уже в понедельник температура начнет понижаться. Днем ожидается только +13...+18 градусов.