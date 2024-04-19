Юридические лица могут заплатить 600 рублей за кубометр отходов и заказать услугу «под ключ».

Юридические лица могут заплатить 600 рублей за кубометр отходов и заказать услугу «под ключ».

В систему «Инцидент» поступило множество запросов по вопросу вывоза древесных отходов.

В черте города региональный оператор «Магнит» предлагает юридическим лицам услугу вывоза древесных отходов «под ключ» на основании отдельных договоров. Это означает, что оператор с использованием собственной техники вывезет собранные на субботниках растительно-древесные отходы. Ранее такой услуги не предоставлялось.

Стоимость вывоза одного кубометра древесных отходов составляет 600 рублей. Услугой могут воспользоваться юридические лица, находящиеся в черте города. Древесные отходы будут доставлены на специализированные объекты и переработаны в щепу с помощью шредера. Заказать вывоз древесных отходов в черте города Омска можно по телефонам: 35-25-25 (244 доб.) или 8-962-054-85-53. В пресс-службе регоператора отмечают, что бесплатных талонов на вывоз древесных отходов никто не выдает.

Но нужно правильно разделить отходы. Твердые коммунальные отходы (например, мусор, пластик) следует отправлять в контейнеры для ТКО. Их вывоз осуществляется региональным оператором в рамках действующего договора. Древесные отходы (кряжи, пни, ветки, порубочные остатки, остатки санитарной обрезки деревьев) должны быть сложены отдельно.

При выборе другого перевозчика важно убедиться, что древесные отходы будут доставлены на специализированные площадки и правильно утилизированы. Обязательно нужно требовать от перевозчика документы, подтверждающие наличие договора. Договор должен содержать информацию о названии организации, с которой он заключен, и информацию о том, что отходы будут отправлены на специализированные площадки для соответствующей обработки.

Несанкционированное размещение древесных отходов является административным правонарушением и влечет штрафные санкции. Кроме того, неправильная утилизация может нанести вред окружающей среде. Поэтому важно соблюдать правила вывоза и утилизации древесных отходов.