Артавзад Сардарян и его подельник украли огромные деньги, предназначавшиеся на капремонт дома на проспекте Маркса на «гостевом маршруте».

Артавзад Сардарян и его подельник украли огромные деньги, предназначавшиеся на капремонт дома на проспекте Маркса на «гостевом маршруте».

Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей строительных компаний, сообщили в ведомстве. Подельники обвиняются в мошенничестве с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Эта история тянется с 2019 года. Тогда из городского бюджета выделили субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту дома на проспекте Маркса, 38, по так называемому «гостевому маршруту».

– Обвиняемые заключили договор на капитальный ремонт фасада и крыши дома, при этом фирма 61-летнего предпринимателя выступила в роли субподрядчика, а организация 45-летнего коммерсанта – в качестве генерального подрядчика. Таким образом, как установлено в ходе предварительного расследования, они создали условия для хищения денежных средств, исключения контроля и качеством используемых материалов, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Подельники внесли в документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и украли более 56 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что организатором незаконной схемы был омский предприниматель Артавзад Сардарян. Но сообщалось, что объем украденного составляет «всего» 17 миллионов. Теперь оказалось, что эта сумма значительно выше.

Сардаряна отправили под домашний арест, его подельника отпустили под подписку о невыезда и надлежащем поведении.

Также на имущество сообщников стоимостью более 60 млн рублей – строительную технику, транспорт и недвижимость – суд наложил арест. Прокуратура Омской области направила в суд иск о взыскании причиненного ущерба.

Уголовное дело передано в Центральный районный суд Омска.