Омск-Информ
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·Общество

Продажа происходила через аптечный пункт. Но эту деятельность пресекла прокуратура.

Прокуратура Нижнеомского района пресекла продажу препарата для прерывания беременности. Реализация этого препарата покупателям через аптеки запрещена.

Но в Нижней Омке его продавали в аптеке, которая находится в местной больнице. Прокурорам это не понравилось.

– В связи с выявленными нарушениями прокурор района Денис Семенов внес главному врачу БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ» Ирине Антонюк представление, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также протокол за нарушение установленного порядка розничной торговли лекарственными препаратами составили на фармацевта аптечного пункта.

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·Общество

Продажа происходила через аптечный пункт. Но эту деятельность пресекла прокуратура.

Прокуратура Нижнеомского района пресекла продажу препарата для прерывания беременности. Реализация этого препарата покупателям через аптеки запрещена.

Но в Нижней Омке его продавали в аптеке, которая находится в местной больнице. Прокурорам это не понравилось.

– В связи с выявленными нарушениями прокурор района Денис Семенов внес главному врачу БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ» Ирине Антонюк представление, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также протокол за нарушение установленного порядка розничной торговли лекарственными препаратами составили на фармацевта аптечного пункта.

1621