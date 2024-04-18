Омск-Информ
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·Спорт

Голкипер Никита Подлягин будет играть за «Омские Крылья» еще один сезон.

Омский хоккейный клуб «Авангард» еще на один сезон продлил контракт с вратарем Никитой Подлягиным.

Голкипер играет за «Омские Крылья». На его счету в прошедшем сезоне 12 матчей с 91,8 % отраженных бросков, коэффициент непробиваемости – 2,86. Также в этом сезоне Подлягин выступал за «Омских Ястребов». Там он провел также 12 игр с 91,8 % отраженных бросков, коэффициент непробиваемости равен 2,47.

Отметим, Подлягин является выпускником академии «Авангард», становился чемпионом России с «Авангардом»-2004 и бронзовым призером первенства МХЛ 2022 года с «Омскими Ястребами».

·Спорт

Голкипер Никита Подлягин будет играть за «Омские Крылья» еще один сезон.

Омский хоккейный клуб «Авангард» еще на один сезон продлил контракт с вратарем Никитой Подлягиным.

Голкипер играет за «Омские Крылья». На его счету в прошедшем сезоне 12 матчей с 91,8 % отраженных бросков, коэффициент непробиваемости – 2,86. Также в этом сезоне Подлягин выступал за «Омских Ястребов». Там он провел также 12 игр с 91,8 % отраженных бросков, коэффициент непробиваемости равен 2,47.

Отметим, Подлягин является выпускником академии «Авангард», становился чемпионом России с «Авангардом»-2004 и бронзовым призером первенства МХЛ 2022 года с «Омскими Ястребами».