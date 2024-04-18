Анонимно и бесплатно можно проконсультироваться в кабинете медико-психологической помощи на базе диспансерного отделения психиатрической больницы.

Анонимно и бесплатно можно проконсультироваться в кабинете медико-психологической помощи на базе диспансерного отделения психиатрической больницы.

На базе диспансерного отделения психиатрической больницы для детского населения на постоянной основе работает кабинет медико-психологической помощи. Кабинет предназначен для детей и подростков до 18 лет и их родителей (законных представителей). Прием ведут врач-психиатр, психотерапевт и медицинский психолог. Здесь можно получить ответы специалистов на волнующие вас вопросы, если ребенок:

испытывает сложности адаптации в коллективе сверстников и трудности взаимодействия с ними;

вы предполагаете, что он находится в ситуации эмоционального и жизненного кризиса;

у вас затруднения во взаимодействии с ребенком;

ребенок испытывает затянувшуюся тревогу или грусть, не может совладать с гневом;

он изменился в поведении и общении.

Прием ведется в соответствии с «Законом о психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании» только с согласия законного представителя: родителя или опекуна; анонимно, бесплатно, в режиме очной встречи.

Запись по телефону: 8 (3812) 56-81-80.