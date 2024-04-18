Омск-Информ
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·Общество

Прокуратура обратила внимание на свалку, которую местные власти не спешили ликвидировать.
Прокуратура Большереченского района обнаружила в райцентре свалку бытовых отходов. Она располагалась на улице Пристанской.
– На протяжении длительного времени муниципалитет не принимал должных мер по ее ликвидации, при этом через указанную улицу осуществляется движение транспортных средств, в том числе со стороны Муромцевского района через переправу, а также пешеходов, прибывающих в р.п. Большеречье на теплоходном маршруте из г. Омска, – рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор района Николай Иконюк внес представление главе администрации городского поселения. После этого свалку убрали.
·Общество

Прокуратура обратила внимание на свалку, которую местные власти не спешили ликвидировать.
Прокуратура Большереченского района обнаружила в райцентре свалку бытовых отходов. Она располагалась на улице Пристанской.
– На протяжении длительного времени муниципалитет не принимал должных мер по ее ликвидации, при этом через указанную улицу осуществляется движение транспортных средств, в том числе со стороны Муромцевского района через переправу, а также пешеходов, прибывающих в р.п. Большеречье на теплоходном маршруте из г. Омска, – рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор района Николай Иконюк внес представление главе администрации городского поселения. После этого свалку убрали.