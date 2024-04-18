Омск-Информ
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·Общество

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головокружение и даже тошноту. 
Сегодня на Омскую бласть обрушится магнитная буря. Об этом говорится в прогнозе ученых Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Буря достигнет малого уровня G1. Однако метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головокружение и даже тошноту. 
В следующий раз магнитная буря в Омской области ожидается 12 мая. Она также достигнет уровня G1.
·Общество

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головокружение и даже тошноту. 
Сегодня на Омскую бласть обрушится магнитная буря. Об этом говорится в прогнозе ученых Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Буря достигнет малого уровня G1. Однако метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головокружение и даже тошноту. 
В следующий раз магнитная буря в Омской области ожидается 12 мая. Она также достигнет уровня G1.