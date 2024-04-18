Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головокружение и даже тошноту.

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головокружение и даже тошноту.

Сегодня на Омскую бласть обрушится магнитная буря. Об этом говорится в прогнозе ученых Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Буря достигнет малого уровня G1. Однако метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головокружение и даже тошноту.

В следующий раз магнитная буря в Омской области ожидается 12 мая. Она также достигнет уровня G1.