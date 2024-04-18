Прежде чем у мужчины отобрали оружие, он успел напугать людей выстрелом в воздух.

Прежде чем у мужчины отобрали оружие, он успел напугать людей выстрелом в воздух.

Полицейские завели уголовное дело на 34-летнего жителя Большеречья. Его обвиняют в хулиганстве в местном кафе.

Как сообщили в полиции, мужчина отдыхал с приятелями, но после полуночи заскучал и пошел домой. Дома он взял ружье «Вепрь», зарядил его пятью патронами и снова отправился в кафе. Как позже он рассказал на допросе, причиной этого послужили алкоголь и желание напугать окружающих.

На улице около 2 часов ночи мужчина выстрелил в воздух. Несколько посетителей кафе разбежались, но другие остались, забрали у хулигана карабин и вызвали полицию.

Правоохранители отметили, что ранее мужчина не нарушал закон. Он работал вахтовиком, содержал семью, но сейчас не работает и живет один.

Теперь за хулиганство сельчанину грозит лишение свободы на 7 лет.