Омск-Информ
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·Общество

Преступники обещают ветеранам единовременные выплаты ко Дню Победы. Суммы разнятся от 50 до 300 тыс. рублей.
В региональном Минбезопасности омичей предупредили о новой схеме мошенничества. Преступники обещают ветеранам единовременные выплаты ко Дню Победы. Суммы разнятся от 50 до 300 тыс. рублей.
– Чтобы поторопить потенциальных жертв, злоумышленники указали на сайтах финальную дату, до которой можно получить выплату. Как правило, дается один-два дня, которые регулярно сдвигаются. Условием получения обещанных выплат является оплата комиссии и введение данных банковской карты, – отметили в министерстве.
Напомним, что губернатор Виталий Хоценко объявил, что ветераны получат по 250 тыс. рублей перед 9 Мая. В связи с этим мошенники могут активизироваться.
·Общество

Преступники обещают ветеранам единовременные выплаты ко Дню Победы. Суммы разнятся от 50 до 300 тыс. рублей.
В региональном Минбезопасности омичей предупредили о новой схеме мошенничества. Преступники обещают ветеранам единовременные выплаты ко Дню Победы. Суммы разнятся от 50 до 300 тыс. рублей.
– Чтобы поторопить потенциальных жертв, злоумышленники указали на сайтах финальную дату, до которой можно получить выплату. Как правило, дается один-два дня, которые регулярно сдвигаются. Условием получения обещанных выплат является оплата комиссии и введение данных банковской карты, – отметили в министерстве.
Напомним, что губернатор Виталий Хоценко объявил, что ветераны получат по 250 тыс. рублей перед 9 Мая. В связи с этим мошенники могут активизироваться.