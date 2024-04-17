Молодой человек хотел дополнительный заработок и наткнулся на аферистов. Они заставили парня взять три кредита на 1 млн.

Молодой человек хотел дополнительный заработок и наткнулся на аферистов. Они заставили парня взять три кредита на 1 млн.

В отдел полиции № 8 обратился 20-летний первокурсник омского вуза, который рассказал, что стал жертвой мошенников и потерял 1 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, студент нашел в интернете курсы по инвестициям. Молодой человек перешел по ссылке, заполнил анкету и оставил номер телефона. Вскоре с ним связался куратор, который предложил использовать приложение Terminal и пообещал высокий доход от вложений.

Молодой человек не думал и сразу же согласился. Он скачал несколько приложений, а потом зарегистрировался на сайте торговой площадки и пополнил брокерский счет на 10 тыс. рублей. После совершения первой сделки омич вывел 2 тыс. рублей. Тут же брокер предложил студенту вложить 1 млн рублей в сделку на поставку нефти. Парень получил чистую прибыль 900 тыс. рублей. Тогда омич оформил три кредита и перевел все деньги на банковские карты по номерам аферистов.

– В приложении отображались все финансовые операции, однако молодой человек решил еще раз изучить информацию о платформе. Оказалось, что сайт, с помощью которого он зарегистрировался на биржевой площадке, оказался недоступен, как и вывод средств из личного кабинета. Сначала «куратор» предложил обратиться в техподдержку, а потом и вовсе перестал выходить на связь, студент заподозрил, что стал жертвой мошенников, – отметили в ведомстве.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».