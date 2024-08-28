Мероприятия, рассчитанные на новоиспеченных студентов, будут проводиться в университете в течение всего сентября.

Поскольку в этом году 1 сентября выпадает на выходной день, то торжественная линейка для первокурсников «Да не погаснет чаша знаний» пройдет в ОмГАУ 2 сентября в 11:00 на площади перед студенческим дворцом культуры (ул. Физкультурная, 2). После линейки первокурсники встретятся на факультетах с преподавателями, познакомятся с руководством, с кураторами, а в первую учебную неделю пройдут лекции «Введение в специальность» и «Учись учиться».

Чтобы лучше узнать вуз, для ребят проведут экскурсии в музеи, в ботанический сад, дендропарк, библиотеку, по кампусам университета. Пожалуй, самым ярким событием адаптационного практикума станет работа лабораторий с 3 сентября. Первокурсники познакомятся с разнообразной внеучебной деятельностью университета. А выбрать будет из чего: общественная, научная, международная, спортивная, творческая, медиаактивности.

Общественная лаборатория продемонстрирует работу органов студенческого самоуправления. Представители совета обучающихся, волонтерского центра, актив студенческого дворца культуры, спортсмены спортивно-оздоровительного клуба, студенческая медиаслужба, научное сообщество вуза презентуют свои студенческие объединения, расскажут о достижениях и проводимых ими мероприятиях.

На территории студгородка 5 сентября пройдет массовая зарядка «Зарядись энергией Омского ГАУ». Еще одна массовая акция, в ходе которой можно не только на других посмотреть, но и себя показать, состоится 12 сентября и будет называться «Студенческий Арбат». Мероприятия, рассчитанные на новоиспеченных студентов, будут проводиться в университете в течение всего сентября.