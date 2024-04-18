Загородные отели «Мечта» и «Сказка», а также аквапарк «АкваРио» предлагают в праздничные дни разнообразные варианты отдыха.

Загородные отели «Мечта» и «Сказка», а также аквапарк «АкваРио» предлагают в праздничные дни разнообразные варианты отдыха [0+].

Майские праздники – идеальное время для путешествий, отдыха и наслаждения погодой и природой. Отличной идеей является провести праздничные выходные в загородном отеле.

В отеле «Мечта» гостей ждет приятная атмосфера, бассейн, сауны и заботливые руки сотрудников SPA-салона. Для детей – игровые площадки, прокат инвентаря, увлекательные мастер-классы.

Афиша мероприятий:

26 апреля – Живой звук, квиз «Идет, шагает Первомай!».

27 апреля – Живая музыка, музыкальные проект Magic Sound**, дискотека.

28 апреля – Живая музыка, дискотека.

29 апреля – Мастер-класс «Голубь Мира», развлекательная игра «Миру Beer*».

30 апреля – Мастер-класс знак отличия «За труд», уборка территории от мусора «Пакеты на конфеты».

1 мая – рисунки на асфальте «Свой Первомай себе создай», подвижные дворовые игры «Назад в СССР».

Отель «Мечта» предлагает проживание в номерах основного корпуса, улучшенных комфортабельных коттеджах, экодомах, бунгало. В стоимость путевки также входят: питание по системе «шведский стол», посещение термального комплекса, анимация.

Офис продаж: Красный Путь, 86а. Телефон для бронирования 21-80-63

Загородный отель «Сказка» приглашает провести долгожданные выходные в компании друзей и родных в прекрасном месте.

Для гостей всегда максимально комфортные условия, огромный спектр услуг для разнообразного досуга, выгодные акции и специальные предложения на весенние путевки.

«Сказка» может предложить номера различной категории, питание по системе «шведский стол», аквапарк, игропарк, веревочный парк, прокат инвентаря, спа-салон, банный комплекс, анимационные программы, беседки и мангальные зоны.

Планируя посещение отеля, стоит обратить внимание на развлекательную программу для гостей.

Афиша мероприятий:

27 апреля 21:00 – «Меломан»: интерактивная программа, розыгрыш призов, тематическая фотозона, музыкальный вечер и живая музыка.

28 апреля 21:00 – «Вы поете великолепно»: программа с розыгрышем призов, шоу-балет «Кристалл», караоке, шоу талантов.

29 апреля 21:00 – «Международный день танца»: выступление народных артистов, танцы, розыгрыш призов.

30 апреля 21:00 – «Встречаем май!»: программа с розыгрышем призов, Русский народный хор, хоровод дружбы.

1 мая 11:00 – «Мир! Труд! Май!»: высадка деревьев, танцевальные номера, крафт-игры, сборка скворечника.

Офис продаж: Красный Путь, 86а. Телефон для бронирования 21-80-68.

Угодить всем и отдохнуть по максимуму можно также в аквапарке «АкваРио». В аквапарке можно выбрать водные развлечения на любой вкус. Омичам и гостям города предложат катание на горках, погружение в настоящие волны и расслабляющие процедуры в спа-комплексе и «РиоТермах». Такое сочетание разного формата отдыха – идеальный вариант для семейного досуга.

«АкваРио» предлагает несколько тарифов для посещения на выбор. Гости могут посвятить оздоровительным процедурам весь день или наполниться энергией за несколько часов. Сейчас в аквапарке работают три зоны: «Аква», «СПА», «Термы».

Зона «Аква» включает водные аттракционы, несколько бассейнов – развлекательный, волновой, детский, термальный под открытым небом, джакузи, сауну. Для юных посетителей в аквазоне работают аниматоры, каждые выходные и праздничные дни ребята могут принимать участие в конкурсах, играх и эстафетах.

В «СПА-комплексе» работают несколько видов бань и саун, соляная пещера, искусственное солнце, джакузи. Зона «Терм» является территорией релакса и покоя. Здесь создано все для размеренного серьезного отдыха: оздоровительные процедуры в саунах, сеансы парений, теплые напитки и расслабляющая музыка.

Стоит обратить внимание, что в период праздников «АкваРио» меняет режим работы. С 27 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая аквапарк работает с 10:00 до 22:00 по тарифам выходного дня.

Подробную информацию можно уточнить на сайте аквапарка, в социальных сетях или по телефону 485-300.

* Пиво.

** Волшебный звук.

ООО «СУПЕР ТУР» ИНН: 5501177512 ,ООО «АКВАРИО» ИНН: 5501115668. Реклама