Помощник Елена стал еще более продвинутым благодаря использованию нового решения SaluteSpeech* от «СберДевайсы».

Помощник Елена стал еще более продвинутым благодаря использованию нового решения SaluteSpeech * от «СберДевайсы».

Виртуальный помощник Елена, разработанный компанией «МегаФон», стал еще более продвинутым благодаря использованию нового решения SaluteSpeech * от «СберДевайсы». Это обновление позволило значительно увеличить процент распознавания помощником речи до 95 %, что приближает его к уровню когнитивных способностей человека.

Теперь Елена может управлять ударениями, интонациями, темпом, смысловыми акцентами и эмоциональной окраской информации, которую передает клиентам. Это позволяет достичь более точного и естественного общения с помощью голосового помощника. Также новая система работать в условиях посторонних шумов и различного произношения специальных терминов и названий продуктов. Благодаря этому, уровень понимания Еленой запросов клиентов достигает 95 %, что в свою очередь повышает уровень лояльности клиентов на 3,5 %.

— Мы очень рады, что абоненты «МегаФона» уже в первые недели после внедрения технологий SaluteSpeech* оценили положительные изменения в общении с Еленой. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом, я уверен, что реализованный проект — только начало нашего технологического партнерства с «МегаФоном». Платформа SaluteSpeech* является надежным фундаментом для долгосрочного развития сервисов на основе самых современных разработок в области искусственного интеллекта. Решение все время развивается и открывает перед бизнесом все больше новых возможностей. Например, уже сейчас можно оценивать эмоции во время диалога, отслеживать уровень удовлетворенности клиентов и выявлять множество других речевых характеристик, чтобы повысить уровень клиентского сервиса, — прокомментировал CEO «СберДевайсы» Денис Филиппов.

Помощник Елена общается с клиентами, которые обращаются в Контактный центр «МегаФона». Она была внедрена еще в 2014 году. Система может дать ответ практически на любые вопросы обслуживания, расчетов, также она может подключать и отключать услуги, давать справочную информацию.

— Елена всегда была эмпатичной и могла для каждой ситуации находить нужные слова в диалоге с клиентами. Мы последовательно развивали и дополняли её способности, чтобы она зазвучала человечнее и говорила собственным голосом, и при этом решала вопросы быстро и просто – это то, что хочет наш клиент при общении с помощником. Отлично, что внедрение речевых технологий SaluteSpeech* от «СберДевайсы» открывает нам новые возможности для развития продукта, — заявил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Кроме того, «МегаФон» предоставил Елене уникальный голос из каталога SaluteSpeech * YourVoice * * , что делает его эксклюзивным и неповторимым. Это придает помощнику более персональный и индивидуальный характер, что способствует более глубокому взаимодействию с клиентами.