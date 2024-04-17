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·Общество

Помощник Елена стал еще более продвинутым благодаря использованию нового решения SaluteSpeechот «СберДевайсы». 
Виртуальный помощник Елена, разработанный компанией «МегаФон», стал еще более продвинутым благодаря использованию нового решения SaluteSpeechот «СберДевайсы». Это обновление позволило значительно увеличить процент распознавания помощником речи до 95 %, что приближает его к уровню когнитивных способностей человека.
Теперь Елена может управлять ударениями, интонациями, темпом, смысловыми акцентами и эмоциональной окраской информации, которую передает клиентам. Это позволяет достичь более точного и естественного общения с помощью голосового помощника. Также новая система работать в условиях посторонних шумов и различного произношения специальных терминов и названий продуктов. Благодаря этому, уровень понимания Еленой запросов клиентов достигает 95 %, что в свою очередь повышает уровень лояльности клиентов на 3,5 %.
— Мы очень рады, что абоненты «МегаФона» уже в первые недели после внедрения технологий SaluteSpeech* оценили положительные изменения в общении с Еленой. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом, я уверен, что реализованный проект — только начало нашего технологического партнерства с «МегаФоном». Платформа SaluteSpeech* является надежным фундаментом для долгосрочного развития сервисов на основе самых современных разработок в области искусственного интеллекта. Решение все время развивается и открывает перед бизнесом все больше новых возможностей. Например, уже сейчас можно оценивать эмоции во время диалога, отслеживать уровень удовлетворенности клиентов и выявлять множество других речевых характеристик, чтобы повысить уровень клиентского сервиса, — прокомментировал CEO «СберДевайсы» Денис Филиппов.
Помощник Елена общается с клиентами, которые обращаются в Контактный центр «МегаФона». Она была внедрена еще в 2014 году. Система может дать ответ практически на любые вопросы обслуживания, расчетов, также она может подключать и отключать услуги, давать справочную информацию.
— Елена всегда была эмпатичной и могла для каждой ситуации находить нужные слова в диалоге с клиентами. Мы последовательно развивали и дополняли её способности, чтобы она зазвучала человечнее и говорила собственным голосом, и при этом решала вопросы быстро и просто – это то, что хочет наш клиент при общении с помощником. Отлично, что внедрение речевых технологий SaluteSpeech* от «СберДевайсы» открывает нам новые возможности для развития продукта, — заявил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.
Кроме того, «МегаФон» предоставил Елене уникальный голос из каталога SaluteSpeechYourVoice, что делает его эксклюзивным и неповторимым. Это придает помощнику более персональный и индивидуальный характер, что способствует более глубокому взаимодействию с клиентами.
* Салют речь
**Твой голос
ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, megafon.ru
·Общество

Помощник Елена стал еще более продвинутым благодаря использованию нового решения SaluteSpeechот «СберДевайсы». 
Виртуальный помощник Елена, разработанный компанией «МегаФон», стал еще более продвинутым благодаря использованию нового решения SaluteSpeechот «СберДевайсы». Это обновление позволило значительно увеличить процент распознавания помощником речи до 95 %, что приближает его к уровню когнитивных способностей человека.
Теперь Елена может управлять ударениями, интонациями, темпом, смысловыми акцентами и эмоциональной окраской информации, которую передает клиентам. Это позволяет достичь более точного и естественного общения с помощью голосового помощника. Также новая система работать в условиях посторонних шумов и различного произношения специальных терминов и названий продуктов. Благодаря этому, уровень понимания Еленой запросов клиентов достигает 95 %, что в свою очередь повышает уровень лояльности клиентов на 3,5 %.
— Мы очень рады, что абоненты «МегаФона» уже в первые недели после внедрения технологий SaluteSpeech* оценили положительные изменения в общении с Еленой. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом, я уверен, что реализованный проект — только начало нашего технологического партнерства с «МегаФоном». Платформа SaluteSpeech* является надежным фундаментом для долгосрочного развития сервисов на основе самых современных разработок в области искусственного интеллекта. Решение все время развивается и открывает перед бизнесом все больше новых возможностей. Например, уже сейчас можно оценивать эмоции во время диалога, отслеживать уровень удовлетворенности клиентов и выявлять множество других речевых характеристик, чтобы повысить уровень клиентского сервиса, — прокомментировал CEO «СберДевайсы» Денис Филиппов.
Помощник Елена общается с клиентами, которые обращаются в Контактный центр «МегаФона». Она была внедрена еще в 2014 году. Система может дать ответ практически на любые вопросы обслуживания, расчетов, также она может подключать и отключать услуги, давать справочную информацию.
— Елена всегда была эмпатичной и могла для каждой ситуации находить нужные слова в диалоге с клиентами. Мы последовательно развивали и дополняли её способности, чтобы она зазвучала человечнее и говорила собственным голосом, и при этом решала вопросы быстро и просто – это то, что хочет наш клиент при общении с помощником. Отлично, что внедрение речевых технологий SaluteSpeech* от «СберДевайсы» открывает нам новые возможности для развития продукта, — заявил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.
Кроме того, «МегаФон» предоставил Елене уникальный голос из каталога SaluteSpeechYourVoice, что делает его эксклюзивным и неповторимым. Это придает помощнику более персональный и индивидуальный характер, что способствует более глубокому взаимодействию с клиентами.
* Салют речь
**Твой голос
ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, megafon.ru