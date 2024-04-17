Омск-Информ
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·Происшествия

Очевидцы сообщили, что подрыв устроил неизвестный в маске и камуфляже.
Происшествие произошло в Амурском поселке на улице Краснознаменная, 26/3. Очевидцы сообщили, что подрыв устроил неизвестный в маске и камуфляже.
Фотографии с места происшествия омичи выложили в соцсетях. На кадрах видно, что взрыв выбил окно в здании. 
В полиции РИА «Омск-информ» подтвердили информацию, официальный комментарий от стражей порядка будет позже.
3380Екатерина Цыганова
·Происшествия

Очевидцы сообщили, что подрыв устроил неизвестный в маске и камуфляже.
Происшествие произошло в Амурском поселке на улице Краснознаменная, 26/3. Очевидцы сообщили, что подрыв устроил неизвестный в маске и камуфляже.
Фотографии с места происшествия омичи выложили в соцсетях. На кадрах видно, что взрыв выбил окно в здании. 
В полиции РИА «Омск-информ» подтвердили информацию, официальный комментарий от стражей порядка будет позже.
3380Екатерина Цыганова