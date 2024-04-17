Возможность появления подобного соглашения обсудят депутаты горсовета.
Депутаты Омского горсовета рассмотрят вопрос о создании соглашения, которое обязует застройщиков принимать участие в создании объектов социальной инфраструктуры.
Компаниям планируют предоставлять два варианта. В первом случае застройщик будет финансировать строительство школ или детсадов на территории строящегося жилья. Сумма средств будет рассчитываться из 11 117 рублей за квадратный метр жилья, которое компания планирует возвести.
Второй вариант предполагает, что организация сама будет строить объекты. При этом застройщиков обязуют не просто возвести здания, но и полностью оснастить их, а после передать в муниципальную собственность, сообщает «СуперОмск».
В случае принятия соглашения застройщики будут обязаны самостоятельно обращаться в Архитектурно-градостроительный совет Омской области для того, чтобы принять участие в создании объектов социальной инфраструктуры.