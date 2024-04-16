Трупы лежали рядом с одним из населенных пунктов. Некоторые из них были упакованы в пакеты.

Трупы лежали рядом с одним из населенных пунктов. Некоторые из них были упакованы в пакеты.

На обочине одной из дорог в Омской области нашли десятки трупов косуль. Соответствующее видео снял один из автолюбителей, который ехал по дороге, сообщает «Город55».

Мертвые животные разбросаны по всей обочине. Некоторые из них упакованы в пакеты. Также видно, что эта дорога ведет к одному из населенных пунктов, поэтому местные собаки растерзали некоторых косуль.

Как все это попало на обочину дороги, пока неизвестно.