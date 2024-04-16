Такая функция появилась у нового вклада-конструктора «Свой вклад» Россельхозбанка. Есть и другие возможности.

Такая функция появилась у нового вклада-конструктора «Свой вклад» Россельхозбанка. Есть и другие возможности.

Россельхозбанк улучшил условия нового вклада-конструктора «Свой вклад». Особенность этого продукта – возможность самостоятельно выбирать условия хранения денег. Теперь клиенты могут регулировать пополнение депозита и совершение расходных операций. При желании от таких возможностей и вовсе можно отказаться.

Такой формат позволит омичам самостоятельно подобрать комфортные условия. Это сокращает время на поиски выгодного предложения и дает возможность адаптировать продукт под свои потребности и возможности.

Ставка по вкладу варьируется в зависимости от выбранных условий. Максимальная доходность по вкладу повышена и сейчас составляет 16 % годовых при оформлении депозита в рублях РФ на 180 дней с выплатой процентов в конце срока, без условий пополнения и снятия.

«Свой вклад» можно открыть на собственное имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств – от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада составляет 5 тыс. рублей – без возможности пополнения и совершения расходных операций, 5 тыс. рублей с условием пополнения, но без возможности расходных операций или 10 тыс. рублей при условии совершения расходных операций. В случае, если вкладчик решил отказаться от пополнений и расходных операций, максимальная сумма вклада не ограничена. При других условиях она составит 10 млн рублей.

Процентные ставки действуют для новых вкладчиков – физических лиц, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в АО «Россельхозбанк» в течение 30 дней до обращения в банк с целью открытия вклада, и действуют как при открытии в офисе банка, так и онлайн.

- Сейчас очень важно грамотно планировать свой бюджет и ответственно относиться к деньгам. Конечно, это касается не только расходов, но и вопроса накопления. Возможность настраивать вклад под свои нужды – это отличная возможность управлять сбережениями и самостоятельно выбирать доходность и удобные варианты доступа к собственным средствам, - поделилась мнением клиент РСХБ Наталья Васильева.

Подробную информацию о продукте «Свой вклад» омичи могут получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте.

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