Омск-Информ
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·Общество

Из-за отключения контактной сети часть трамвайных маршрутов временно укоротят.
20 апреля трамваи, едущие в направлении поселка Амурского, будут следовать по укороченным маршрутам. Ограничения продлятся с 12:00 до 14:00. 
– 20 апреля в период с 12:00 до 14:00 часов вблизи трамвайных путей по улице Багратиона от остановки общественного транспорта «Магазин Заря» в направлении улицы 4-я Челюскинцев будут проводиться уборочные работы с отключением контактной сети, – рассказали в департаменте транспорта.
В этот промежуток времени трамваи маршрутов № 1, 4, 7 будут ездить до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
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·Общество

Из-за отключения контактной сети часть трамвайных маршрутов временно укоротят.
20 апреля трамваи, едущие в направлении поселка Амурского, будут следовать по укороченным маршрутам. Ограничения продлятся с 12:00 до 14:00. 
– 20 апреля в период с 12:00 до 14:00 часов вблизи трамвайных путей по улице Багратиона от остановки общественного транспорта «Магазин Заря» в направлении улицы 4-я Челюскинцев будут проводиться уборочные работы с отключением контактной сети, – рассказали в департаменте транспорта.
В этот промежуток времени трамваи маршрутов № 1, 4, 7 будут ездить до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
1446