Итоги конкурса подведут в мае, а награждение пройдет в июле в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

Итоги конкурса подведут в мае, а награждение пройдет в июле в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

В региональном Минтруде завершили прием документов от претендентов на звание семьи года. Жители региона могли подать документы в 10 номинациях.

Всего в Минтруд поступило 179 заявок. Большая часть семей решили поучаствовать в борьбе за звание «Социально активная семья» (41 заявка), еще 38 семей примут участие в номинации «Многодетная семья», «Молодая семья» – 14, «Династия» – 19, «Приемная семья» – 4, «Преодоление» – 11, «Семейное дело» – 8, «Золотая семья» – 19, «Семья – хранитель традиций» – 10 и «Сельская семья» – 15 семей.

Победители получат премии в размере 100 тыс. рублей. Итоги конкурса подведут в мае, а награждение пройдет в июле в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

Информацию о премии «Семья года» можно получить на сайте Минтруда или по телефону 25-27-39.