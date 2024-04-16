Омск-Информ
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·Происшествия

Вода подтопила фитнес-клуб, магазин, жилой дом и несколько улиц.
Омичи жалуются на затопление домов и магазинов, которые находятся в цокольных этажах на Московке. Так, вода подтопила фитнес-клуб «Арена» на улице 6-я Станционная, а также магазин «Красное и Белое» и дом № 2 на улице Мишина. Подтопление затронуло и перекресток Новокирпичной и 6-й Станционной.

Горожане не понимают, откуда на этих участок образовалось столько воды. Оказалось, что на участке произошла коммунальная авария: мусор засорил канализационный коллектор. Работы по ликвидации подтоплений продолжаются.
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·Происшествия

Вода подтопила фитнес-клуб, магазин, жилой дом и несколько улиц.
Омичи жалуются на затопление домов и магазинов, которые находятся в цокольных этажах на Московке. Так, вода подтопила фитнес-клуб «Арена» на улице 6-я Станционная, а также магазин «Красное и Белое» и дом № 2 на улице Мишина. Подтопление затронуло и перекресток Новокирпичной и 6-й Станционной.

Горожане не понимают, откуда на этих участок образовалось столько воды. Оказалось, что на участке произошла коммунальная авария: мусор засорил канализационный коллектор. Работы по ликвидации подтоплений продолжаются.
1219