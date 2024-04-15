Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Большинство отправится в Краснодарский край, Крым, Алтай, на озеро Байкал или в Санкт-Петербург.
Аналитики сервиса SuperJob выяснили, куда собираются омичи в отпуск. Оказалось, что 23 % горожан этим летом будут отдыхать в поездках по России.
Самые популярные направления:
  • Краснодарский край,
  • Крым,
  • Алтай,
  • озеро Байкал,
  • Санкт-Петербург.
Поездки за границу планируют всего 9 % опрошенных. Здесь популярнее всего Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы.
Еще 18 % в отпуск поедут на дачу или в деревню, а 16 % никуда не поедут. Не берут отпуск летом 15 % омичей.
·Отдых и туризм

Большинство отправится в Краснодарский край, Крым, Алтай, на озеро Байкал или в Санкт-Петербург.
Аналитики сервиса SuperJob выяснили, куда собираются омичи в отпуск. Оказалось, что 23 % горожан этим летом будут отдыхать в поездках по России.
Самые популярные направления:
  • Краснодарский край,
  • Крым,
  • Алтай,
  • озеро Байкал,
  • Санкт-Петербург.
Поездки за границу планируют всего 9 % опрошенных. Здесь популярнее всего Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы.
Еще 18 % в отпуск поедут на дачу или в деревню, а 16 % никуда не поедут. Не берут отпуск летом 15 % омичей.