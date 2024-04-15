Большинство отправится в Краснодарский край, Крым, на Алтай, на озеро Байкал или в Санкт-Петербург.

Большинство отправится в Краснодарский край, Крым, Алтай, на озеро Байкал или в Санкт-Петербург.

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, куда собираются омичи в отпуск. Оказалось, что 23 % горожан этим летом будут отдыхать в поездках по России.

Самые популярные направления:

Краснодарский край,

Крым,

Алтай,

озеро Байкал,

Санкт-Петербург.

Поездки за границу планируют всего 9 % опрошенных. Здесь популярнее всего Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы.

Еще 18 % в отпуск поедут на дачу или в деревню, а 16 % никуда не поедут. Не берут отпуск летом 15 % омичей.