Омск-Информ
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·Общество

Животные вышли из берлог и готовы встречать гостей на открытии сезона.
В Большереченском зоопарке вышли из спячки все медведи. Последней проснулась бурая медведица Соня, которая покинула свою берлогу не с первого раза.
Первым из спячки вышел гималайский медведь Малыш. Вскоре проснулись бурые медведи Макар, Маша и Фома. Гималайская медведица Кроха и бурая медведица Соня пару раз выходили из берлог, но вскоре снова туда возвращались.
Напомним, в воскресенье, 28 апреля, в Большереченском зоопарке дадут официальный старт туристическому сезону. Омичам обещают аттракционы, музыку, а также показательные кормления тигров, енотов, барсуков и медведей.
·Общество

Животные вышли из берлог и готовы встречать гостей на открытии сезона.
В Большереченском зоопарке вышли из спячки все медведи. Последней проснулась бурая медведица Соня, которая покинула свою берлогу не с первого раза.
Первым из спячки вышел гималайский медведь Малыш. Вскоре проснулись бурые медведи Макар, Маша и Фома. Гималайская медведица Кроха и бурая медведица Соня пару раз выходили из берлог, но вскоре снова туда возвращались.
Напомним, в воскресенье, 28 апреля, в Большереченском зоопарке дадут официальный старт туристическому сезону. Омичам обещают аттракционы, музыку, а также показательные кормления тигров, енотов, барсуков и медведей.