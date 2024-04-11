Омск-Информ
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·Общество

До старта туристического сезона осталось чуть больше двух недель.
В воскресенье, 28 апреля, в Большереченском зоопарке дадут официальный старт туристическому сезону. В этот день в зоопарке будет музыка, начнут работать аттракционы и новые локации.
В 12:00 гости смогут увидеть показательные кормления тигров, в 12:15 – енотов, в 12:30 – барсуков, в13:10 – медведей. В 14:00 на детской площадке состоится лотерея с памятными сувенирами от зоопарка.
Отметим, что в зоопарке уже проснулись почти все медведи. Из спячки не вышла только бурая медведица Соня.
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·Общество

До старта туристического сезона осталось чуть больше двух недель.
В воскресенье, 28 апреля, в Большереченском зоопарке дадут официальный старт туристическому сезону. В этот день в зоопарке будет музыка, начнут работать аттракционы и новые локации.
В 12:00 гости смогут увидеть показательные кормления тигров, в 12:15 – енотов, в 12:30 – барсуков, в13:10 – медведей. В 14:00 на детской площадке состоится лотерея с памятными сувенирами от зоопарка.
Отметим, что в зоопарке уже проснулись почти все медведи. Из спячки не вышла только бурая медведица Соня.
1014