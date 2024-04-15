Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Первым замдиректора департамента контроля Вадим Матвеев работал с апреля 2022 года. Теперь он получил должность в правительстве.
Экс-заместитель директора департамента контроля Вадим Матвеев получил новый пост. Он занял должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области. Соответствующий приказ подписал губернатор Виталий Хоценко.
Отметим, что у главы регионального Минприроды Татьяны Хаврониной уже есть два заместителя – Сергей Палагута и Александр Володев. 
Напомним, первым замдиректора департамента контроля Матвеев работал с апреля 2022 года.
1060
·Общество

Первым замдиректора департамента контроля Вадим Матвеев работал с апреля 2022 года. Теперь он получил должность в правительстве.
Экс-заместитель директора департамента контроля Вадим Матвеев получил новый пост. Он занял должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области. Соответствующий приказ подписал губернатор Виталий Хоценко.
Отметим, что у главы регионального Минприроды Татьяны Хаврониной уже есть два заместителя – Сергей Палагута и Александр Володев. 
Напомним, первым замдиректора департамента контроля Матвеев работал с апреля 2022 года.
1060