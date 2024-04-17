Официальный дилер концерна Chery предлагает клиентам не только профессиональное гарантийное обслуживание машины, но и возможность экономии при покупке.

Официальный дилер концерна Chery предлагает клиентам не только профессиональное гарантийное обслуживание машины, но и возможность экономии при покупке.

День открытых дверей состоялся 13 апреля в омском автосалоне Chery КЛЮЧАВТО (ул. 31-я Рабочая, 1А). В рамках мероприятия гостям салона была представлена новинка 2024 года — рестайлинговая версия популярного кроссовера Tiggo 4 Pro 18 years edition. В названии подчеркивается, что специальная вариант популярного автомобиля приурочен к 18-летию присутствия бренда Chery в России.

В отличие от многих китайских брендов, которые приходили на российский рынок, уходили и возвращались вновь, концерн Chery отличился завидным постоянством. Это единственный представитель Поднебесной со столь долгим непрерывным стажем пребывания в нашей стране. Как известно, Китай и Россию объединяет любовь к музыке, и День открытых дверей в автосалоне Chery КЛЮЧАВТО, проведенный в концепции «Яркий.Новый.Твой», также стал динамичным и музыкальным. Гостей ждали викторины, мастер-класс по пению, а также розыгрыши и подарки. Однако самым запоминающимся для многих стал тест-драйв Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition.

— Внешний вид машины, особенно боковой профиль, мне всегда нравился, однако для меня главное, то, как автомобиль едет. И первое, что хочется отметить — машина очень резвая. При этом рулится и стоит на дороге отлично. Подвеска в меру мягкая, что делает езду по неровным дорогам более комфортной. Высокий клиренс способствует проходимости, а в условиях нашего сибирского климата это просто необходимо. В общем, по первым впечатлениям — отличный компактный кроссовер. Буду рассматривать его к покупке в перспективе, — поделился эмоциями от первой поездки на новом Tiggo 4 Pro омский автолюбитель Виталий Продиус.

По словам других участников тест-драйва, больше всего их поразили кардинальные изменения в салоне рестайлинговой версии. В ней полностью перепрофилированы передняя панель с дефлекторами воздуховодов, и центральная консоль. Самый компактный кроссовер семейства Tiggo получил ключевое оборудование из арсенала старших «братьев»: сдвоенные экраны с хорошей графикой и быстродействием, круговой обзор, Apple CarPlay и Android Auto, пакет ассистентов и помощников ADAS, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку и атмосферную подсветку.

В такую машину приятно садиться, ведь салон радует простором. Удобно устроиться за рулем помогают широкие возможности регулировок. У водительского кресла есть электрорегулировки положения и поясничного упора. Спереди подушки сидений имеют развитую боковую поддержку. Несмотря на компактные внешние габариты, на заднем ряду кроссовера может с комфортом разместиться до трех взрослых пассажиров.

— Обратите внимание как удобно реализовано управление климат-контролем. В отличие от многих автомобилей, на Tiggo 4 Pro есть специальные электронные кнопки включения подогрева сидений. Путешествовать по меню мультимедийной системы, чтобы нажать на них, не нужно. Клавиша обогрева руля находится на руле, — деликатно обращали внимание заинтересованных клиентов на элементы передней панели менеджеры автосалона.

Также они сообщали, что кроссовер получил целый комплекс продвинутых систем безопасности. В него входит большое количество водительских ассистентов, от адаптивного круиз-контроля до систем мониторинга слепых зон, удержания в полосе и автоматического экстренного торможения. Все они призваны сделать поездки более безопасными и комфортными. Потенциальным владельцам Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition оставалось только узнать, сколько же все это удовольствие стоит.

Как пояснили в «Ключавто», конечная цена на автомобиль очень сильно зависит от комплектации. Машина в стартовой комплектации Action MT с 113-сильным «атмосферным» мотором и механической коробкой передач обойдется в1,69 млн рублей. Топ-версия называется Ultimate и оснащается уже турбированным мотором мощностью в 147 л.с. и автоматической трансмиссией (вариатором). Также в ней предусмотрено двухцветное исполнение интерьера. Рекомендованная розничная стоимость машин в комплектации Ultimate составляет 2,64 млн рублей, но со всеми скидками цена составит 2,175 млн рублей.

— У нас огромный холдинг и, соответсвенно, всегда много автомобилей во всех комплектациях в наличии. За счет этого мы можем ориентироваться не только на официальные скидки, но подобрать условия продажи под конкретного клиента. Люди сейчас очень внимательно смотрят на цены, а профессиональные сотрудники «Ключавто» всегда помогут подобрать машину под озвученные потребности. Человеку не придется переплачивать лишнего, — пояснил руководитель отдела продаж автосалона Chery КЛЮЧАВТО Андрей Бульба.

Гибкое ценообразование и максимальное быстрая — как правило, в течение недели — доставка заказанного автомобиля являются причинами, по которым потенциальным владельцам Tiggo 4 Pro 18 YE выгодно обращаться именно в «Ключавто». Кроме того не следует забывать, что покупка автомобиля в официальном дилерском центре обеспечивает его профессиональное техническое обслуживание. Причем гарантию на автомобиль, его лакокрасочное покрытие и ремонт можно требовать только у официального дилера, и эта гарантия распространяется также на оригинальное дополнительное оборудование машины.

Добавим, что Tiggo 4 Pro занимает топовые позиции и является локомотивом марки по продаже Chery в России. По итогам прошлого года автомобиль купили более 78 тыс. россиян, и Tiggo 4 Pro вошел в 5-ку самых популярных кроссоверов среди иномарок.

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