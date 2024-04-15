«МегаФон» установил новое телеком-оборудование, которое позволило значительно увеличить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с и обеспечить стабильный прием сигнала LTE.

«МегаФон» установил новое телеком-оборудование, которое позволило значительно увеличить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с и обеспечить стабильный прием сигнала LTE.

В микрорайоне Черемушки компания «МегаФон» установила новое телеком-оборудование. Оно позволило значительно увеличить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с и обеспечить стабильный прием сигнала LTE.

Базовая станция, построенная в Черемушках, работает в пяти диапазонах, что позволяет достичь оптимальной емкости сети для большого количества пользователей и обеспечить высокую скорость передачи данных. Кроме того, среднечастотные и низкочастотные диапазоны обеспечивают стабильную передачу данных на большой территории, включая внутренние помещения зданий.

Микрорайон Черемушки, расположенный в Ленинском округе Омска, ранее был поселком, а сейчас превратился в современный микрорайон с многоэтажными домами, частными секторами и дачными участками. В этой зоне также находятся военный городок, Автобронетанковый инженерный институт, государственные учреждения, магазины, кафе и другие объекты городской инфраструктуры.

Новая возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с открывает перед жителями и гостями микрорайона огромные перспективы. Теперь они смогут проводить видеозвонки, смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать музыку онлайн, отправлять и загружать «тяжелый» контент в мессенджеры и социальные сети, а также пользоваться современными цифровыми сервисами, которые требуют стабильной скорости передачи данных и быстрого отклика Сети.

Развитие инфраструктуры также расширило возможности использования технологии VoLTE для звонков, обеспечивая кристально чистый звук и мгновенное соединение. Теперь абоненты смогут одновременно разговаривать по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

– Компания продолжает последовательное развитие инфраструктуры в регионе. Мы не только закрываем «белые пятна» на карте области, но и модернизируем имеющиеся базовые станции. Особое внимание уделяется сельской местности и новым территориям, которые сейчас активно развиваются и застраиваются, чтобы у всех без исключения жителей Омской области был доступ к качественной и надежной сотовой связи, – отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

Омск и его пригород занимают почти 63 % от общего объема онлайн-трафика в регионе. Прошлый год показал рост в этой сфере на 87 %, что свидетельствует о высоком спросе на мобильный интернет.