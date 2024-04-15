Омск-Информ
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·Общество

Новое заведение будет расположено на улице Лермонтова. Свои двери оно откроет в конце мая.

В Омске недалеко от площади Бухгольца, на улице Лермонтова, откроют бургерную в мексиканском стиле. Ожидается, что новое заведение под названием Hamburguesa примет омичей в конце мая – начале июня. Об этом рассказали в Telegram-канале «Омск путеводитель».

Проект готовился около года. Помимо бургеров в меню будут блюда мексиканской кухни. Интерьер будет выдержан в современном лаконичном стиле.

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·Общество

Новое заведение будет расположено на улице Лермонтова. Свои двери оно откроет в конце мая.

В Омске недалеко от площади Бухгольца, на улице Лермонтова, откроют бургерную в мексиканском стиле. Ожидается, что новое заведение под названием Hamburguesa примет омичей в конце мая – начале июня. Об этом рассказали в Telegram-канале «Омск путеводитель».

Проект готовился около года. Помимо бургеров в меню будут блюда мексиканской кухни. Интерьер будет выдержан в современном лаконичном стиле.

1216