Омск-Информ
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·Общество

Пособия по беременности и родам получили почти 2,5 тысячи жительниц региона.
В этом году пособия по беременности и родам были одобрены для 2494 жительниц Омской области. Они получили 258 млн рублей.
– Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма пособия для работающих мам Омской области установлена сегодня на уровне 85 971 рубль. Максимальная выплата составляет 530 976 рублей, – рассказали в отделении Социального фонда России по Омской области.
Для назначения пособия необходим электронный больничный. После Социальный фонд должен получить подтверждение от работодателя и затем в течение 10 дней выплатить деньги.
Средства выплачивают и тем, кто усыновляет новорожденного ребенка. 
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·Общество

Пособия по беременности и родам получили почти 2,5 тысячи жительниц региона.
В этом году пособия по беременности и родам были одобрены для 2494 жительниц Омской области. Они получили 258 млн рублей.
– Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма пособия для работающих мам Омской области установлена сегодня на уровне 85 971 рубль. Максимальная выплата составляет 530 976 рублей, – рассказали в отделении Социального фонда России по Омской области.
Для назначения пособия необходим электронный больничный. После Социальный фонд должен получить подтверждение от работодателя и затем в течение 10 дней выплатить деньги.
Средства выплачивают и тем, кто усыновляет новорожденного ребенка. 
1340