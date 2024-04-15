Пособия по беременности и родам получили почти 2,5 тысячи жительниц региона.

Пособия по беременности и родам получили почти 2,5 тысячи жительниц региона.

В этом году пособия по беременности и родам были одобрены для 2494 жительниц Омской области. Они получили 258 млн рублей.

– Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма пособия для работающих мам Омской области установлена сегодня на уровне 85 971 рубль. Максимальная выплата составляет 530 976 рублей, – рассказали в отделении Социального фонда России по Омской области.

Для назначения пособия необходим электронный больничный. После Социальный фонд должен получить подтверждение от работодателя и затем в течение 10 дней выплатить деньги.

Средства выплачивают и тем, кто усыновляет новорожденного ребенка.